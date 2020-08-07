Відомі усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи

«Шахтар» 11 серпня в Гельзенкірхені зіграє з «Базелем».

Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи. Боротьбу за трофей продовжують «Шахтар», «Вулвергемптон», «Севілья», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Інтер», «Баєр» і «Базель», повідомляє Укрінформ.

«Шахтар» у чвертьфіналі турніру зіграє з «Базелем». Поєдинок пройде 11 серпня в Гельзенкірхені.

Пари 1/4 фіналу Ліги Європи:

10 серпня

«Інтер» (Італія) – «Баєр» (Німеччина)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Копенгаген» (Данія)

11 серпня

«Вулвергемптон» (Англія) – «Севілья» (Іспанія)

«Шахтар» (Україна) – «Базель» (Швейцарія).

У разі перемоги над «Базелем» «Шахтар» у півфіналі Ліги Європи зіграє проти переможця пари «Інтер» - «Баєр».

Вирішальні поєдинки Ліги Європи пройдуть в трьох німецьких містах: Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені. Чвертьфінальні поєдинки турніру відбудуться 10-11 серпня, півфінали - 16-17 серпня. Фінал Ліги Європи відбудеться 21 серпня в Кельні.

Як повідомляв Укрінформ, що «Шахтар» в 1/8 фіналу пройшов «Вольфсбург». Команда Луїша Каштру двічі обіграла представника Бундесліги (2:1, 3:0).