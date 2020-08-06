Ліга Європи: «Баєр» і «Севілья» вийшли у чвертьфінал

Клуб з Леверкузена вийшов на міланський «Інтер».

В матчах 1/8-ї фіналу Ліги Європи німецький «Баєр» переміг шотландський «Рейнджерс» 1:0, а іспанська «Севілья» обіграла італійську «Рому» 2:0. До чвертьфіналів вийшли «Баєр» і «Севілья», повідомляє Укрінформ.

В матчі-відповіді 1/8-ї фіналу Ліги Європи «Баєр» приймав «Рейнджерс». В першому поєдинку в Глазго німецький клуб переміг 3:1. В Леверкузені «Баєр» виграв 1:0. Гол в активі Діабі.

Протистояння «Севільї» і «Роми» складалося з одного матчу на нейтральному полі в Дуйсбурзі. Іспанський клуб двічі забив до перерви – відзначились Регілон і Ен-Несірі. 2:0 – перемога «Севільї».

В чвертьфіналах Ліги Європи «Баєр» зіграє з італійським «Інтером», а «Севілья» - з переможцем пари «Вулвергемптон» - «Олімпіакос». Матчі відбудуться 10-11 серпня.

Сьогодні в 1/8-й фіналу Ліги Європи зіграють ще два матчі: «Базель» - «Айнтрахт» і «Вулвергемптон» - «Олімпіакос».

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв німецький «Вольфсбург» (3:0) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і пробився у чвертьфінал турніру.

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