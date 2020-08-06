"Манчестер Юнайтед" вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА

Англійський "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1 обіграв австрійський футбольний клуб ЛАСК в матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Господарям "Олд Траффорд" в Манчестері довелося відіграватися після голу Філіпа Візінгер на 55-й хвилині: м'яч забив Джессі Лінгард (57), а перемогу манкуніанцям приніс Антоні Марсьяль (88), повідомляє Укрінформ.

Завдяки успіху у виїзній зустрічі (5:0) "Манчестер Юнайтед" вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи і 10 серпня в Кельні зустрінеться з данським "Копегагеном".

Раніше повідомлялося, що "Інтер" обіграв "Хетафе" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото: manutd.com.