"Інтер" обіграв "Хетафе" в 1/8 фіналу Ліги Європи

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА футболісти італійського "Інтера" з рахунком 2:0 завдали поразки іспанському "Хетафе".

Перемогу клубу з Мілана принесли голи Ромелу Лукаку, який відзначився на 33-й хвилині, і Крістіан Еріксен (83), повідомляє Укрінформ.

За рахунку 1:0 "Хетафе" міг відновити рівновагу, але Хорхе Моліна на 76-й хвилині не реалізував пенальті, пробивши повз ворота.

Через зміни у форматі турніру, пов'язаних з пандемією коронавірусу, команди провели один матч. Гра пройшла на нейтральному полі в Гельзенкірхені (Німеччина).

"Інтер" вийшов до 1/4 фіналу. На цій стадії Ліги Європи команда 10 серпня у Дюссельдорфі зіграє з переможцем пари "Рейнджерс" (Шотландія) - "Байєр" (Німеччина). Німецький клуб виграв перший матч з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що "Копенгаген" обіграв "Істамбул" і зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Фото: inter.it.