"Копенгаген" обіграв "Істамбул" і зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА

Футболісти "Копенгагена" в Данії з рахунком 3:0 розгромили на своєму полі турецький "Істанбул Башакшехір" в матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Дубль оформив Йонас Вінд (4-а хвилина, 53, з пенальті), ще один м'яч забив Расмус Фальк (62), повідомляє Укрінформ.

Перша зустріч завершилася з результатом 1:0 на користь "Істанбула", який за сумою двох матчів (1:3) достроково завершив єврокубковий сезон.

У чвертьфіналі 10 серпня в Кельні (Німеччина) "Копенгаген" зустрінеться з переможцем пари "Манчестер Юнайтед" (Англія) - ЛАСК (Австрія).

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" пробився до 1/4 фіналу Ліги Європи, двічі обігравши німецький "Вольфсбург" (2:1, 3:0).

Фото: fck.dk.