Команда весь час була сильною – Каштру

Тренер задоволений перемогою і голами.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував перемогу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з «Вольфсбургом» (3:0) і вихід в чвертьфінал турніру, повідомляє Укрінформ.

«Хороші враження, команда майже весь час була сильною. «Вольфсбург» добре почав, притиснув нас пресингом, змусив нас помилятися. Ми не використали зони. Але потім ми почали створювати моменти. Марлос, Тайсон, Алан Патрік. У нас було 5 моментів.

У другому таймі ми поставили собі за мету забити гол. Наша мета - перемогти, не закриватися в обороні і чекати поки закінчиться час. Ми досягли результату, вийшли в 1/4-у, працюємо далі.

Ми щасливі, подарували радість уболівальникам. Всі задоволені результатом. Показали гарну гру. Зараз важливо підготувати команду, адже через 6 днів матч або з «Айнтрахтом», або з «Базелем».

На жаль, ми вилетіли з Ліги чемпіонів. Але баланс в команді мене тішить. Треба діяти, а не говорити. Ми робимо добре, мене це радує. Але все може дуже швидко змінитися», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв німецький «Вольфсбург» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і пробився у чвертьфінал турніру.