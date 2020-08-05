"Шахтар" - "Вольфсбург". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА між футболістами донецького "Шахтаря" та німецького "Вольфсбурга".

"Шахтар" - "Вольфсбург"

0:0

5 серпня 2020 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок о 19.55. Температура повітря +28С.

Ласкаво просимо Києва на повторний поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому чемпіон України донецький "Шахтар" приймає представника німецької Бундесліги "Вольфсбург".

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Офіційні склади поки не доступні:

"Шахтар" - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

"Вольфсбург" - .

Головний тренер - Олівер Гласнер (Австрія).

Арбітр - Іван Кружляк (Словаччина).

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Між матчами "Шахтаря" і "Вольфсбурга" пройшло майже п'ять місяців. Перший поєдинок 12 березня на "Фольксваген-Арені" у Вольфсбургу завершився перемогою гостей (2:1) і запам'ятався двома нереалізованими пенальті Віктора Коваленка і Ваута Вегхорста. Успіх "гірникам" принесли голи Жуніора Мораес і Маркоса Антоніо.

Переможець протистояння за сумою двох матчів у чвертьфіналі зійдеться з кращою командою пари "Базель" (Швейцарія) - "Айнтрахт" (Німеччина), яка визначиться у четвер, 6 серпня, на "Санкт-Якоб Парк" у Базелі. Перший поєдинок у Франкфурті-на-Майні завершився завершився поразкою "Айнтрахта" з рахунком 0:3.

Раніше повідомлялося, що замість Ісмаїлі "Шахтар" вніс Вітао у заявку Ліги Європи.

Фото: ФК "Шахтар".