"Шахтар" - "Вольфсбург". Текстова трансляція
"Шахтар" - "Вольфсбург"
0:0
5 серпня 2020 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок о 19.55. Температура повітря +28С.
Ласкаво просимо Києва на повторний поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому чемпіон України донецький "Шахтар" приймає представника німецької Бундесліги "Вольфсбург".
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Офіційні склади поки не доступні:
"Шахтар" - .
Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).
"Вольфсбург" - .
Головний тренер - Олівер Гласнер (Австрія).
Арбітр - Іван Кружляк (Словаччина).
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Між матчами "Шахтаря" і "Вольфсбурга" пройшло майже п'ять місяців. Перший поєдинок 12 березня на "Фольксваген-Арені" у Вольфсбургу завершився перемогою гостей (2:1) і запам'ятався двома нереалізованими пенальті Віктора Коваленка і Ваута Вегхорста. Успіх "гірникам" принесли голи Жуніора Мораес і Маркоса Антоніо.
Переможець протистояння за сумою двох матчів у чвертьфіналі зійдеться з кращою командою пари "Базель" (Швейцарія) - "Айнтрахт" (Німеччина), яка визначиться у четвер, 6 серпня, на "Санкт-Якоб Парк" у Базелі. Перший поєдинок у Франкфурті-на-Майні завершився завершився поразкою "Айнтрахта" з рахунком 0:3.
Раніше повідомлялося, що замість Ісмаїлі "Шахтар" вніс Вітао у заявку Ліги Європи.
Фото: ФК "Шахтар".