Замість Ісмаїлі «Шахтар» вніс Вітао у заявку Ліги Європи

Ключовий захисник «Шахтаря» Ісмаїлі відновлюється після операції.

«Шахтар» вніс зміни в заявку на плей-офф ЛЄ. «Гірники» відзаявили захисників Ісмаїлі і Назарія Муравського, хавбеків Михайла Мудрика, Артема Бондаренка. У заявку внесли голкіпера Євгена Гриценка і захисника Вітао, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ісмаїлі відновлюється після операції, Муравський провів минулий сезон в оренді в «Маріуполі», Мудрик, ймовірно, перейде в оренду в «Десну», Бондаренко минулий сезон грав за «Шахтар» U-21 і запрошувався до матчів першої команди.

Клуби ЛЄ могли дозаявити в список А трьох футболістів, але щоб в ньому було не більше 25 гравців. Головна вимога до нових гравців – їх мали заявити за клуб на внутрішні турніри з 3 лютого і не пізніше, ніж перший матч 1/8 фіналу ЛЄ даної команди.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня «Шахтар» прийме «Вольфсбург» в Києві в 1/8 фіналу ЛЄ. Перший матч завершився перемогою «гірників» - 2:1.