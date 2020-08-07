"Базель" став суперником "Шахтаря" у чвертьфіналі Ліги Європи

До чвертьфіналу ЛЄ пробився також «Вулвергемптон».

В останніх матчах 1/8-ї фіналу Ліги Європи швейцарський «Базель» переміг німецький «Айнтрахт» 1:0, а англійський «Вулвергемптон» обіграв грецький «Олімпіакос» 1:0. До чвертьфіналів вийшли «Базель» і «Вулвергемптон», повідомляє Укрінформ.

В матчі-відповіді 1/8-ї фіналу Ліги Європи «Базель» мав втримати гостьову перемогу 3:0 над «Айнтрахтом». Швейцарський клуб не лише втримав перевагу, але й повторно переміг – 1:0. Гол в активі Фрая.

У протистоянні «Вулвергемптона» і «Олімпіакоса» перший матч в Греції завершився внічию 1:1. В Англії господарі вийшли вперед вже на 9-й хвилині. Хіменес реалізував пенальті. Рахунок 1:0 зберігся до завершення поєдинку.

В чвертьфіналі Ліги Європи «Базель» став суперником донецького «Шахтаря», а «Вулвергемптон» зіграє з «Севільєю». Матчі відбудуться 10-11 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв німецький «Вольфсбург» (3:0) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і пробився у чвертьфінал турніру.

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