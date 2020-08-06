Півзахисник «Шахтаря» Мудрик гратиме в оренді за «Десну»

За «Десну» вже грає орендований у «Шахтаря» Юхим Конопля, невдовзі туди може перейти і Богдан Бутко.

19-річний хавбек «Шахтаря» Михайло Мудрик перейшов в «Десну» на правах оренди, повідомляє клубна сторінка «Десни» на Фейсбук. Гравець отримав 14-й номер. Мудрик вже приступив до тренувань з чернігівської командою. Читайте також: Артем Фаворов - кращий футболіст сезону в "Десні" за оцінками InStat Мудрик у сезоні УПЛ-2019/20 у складі «Шахтаря» зіграв 3 матчі. Як повідомляв Укрінформ, «Десна» посіла 4-е місце і виступатиме в кваліфікації Ліги Європи. Фото: facebook.com/desnafc