Артем Фаворов - кращий футболіст сезону в "Десні" за оцінками InStat

Колишній півзахисник чернігівської "Десни" Артем Фаворов став найкориснішим гравцем своєї команди минулого сезону за оцінками компанії спортивної аналітики InStat.

У сезоні, що завершився, "Десна" задіяла 26 виконавців, а до заявки на матчі потрапляв 31 футболіст. Артем Фаворов став першим із показником 242 бали, повідомляє Zbirna.com.

Цікаво, що Артем узимку перейшов до угорської команди "Академія Пушкаша", але свої 50 відсотків матчів за чернігівський клуб відіграв.

Окрім Артема Фаворова, до трійки кращих у "Десні" увійшли Дмитро Хльобас (241 бал) та Орест Кузик (239).

Читайте також: Новий сезон української футзальної Екстраліги стартує 22 серпня

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату України чернігівська команда посіла четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату української Прем'єр-ліги.

Фото: facebook/desnafc.