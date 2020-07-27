Новий сезон української футзальної Екстраліги стартує 22 серпня

Новий сезон української футзальної Екстраліги стартує 22 серпня

Укрінформ
У розіграші української футзальної Екстраліги сезону-2020/2021 візьмуть участь десять команд. 

Як повідомляє Асоціація футзалу України, жеребкування турніру, базовою датою якого є 22 серпня, відбудеться у столичному Будинку футболу 28 липня.

У складі учасників є певні зміни. У чемпіонаті не братиме участі одеський "Епіцентр К-Авангард". Натомість у вищому дивізіоні виступатимуть "Де Трейдинг" з Миколаївки та харківський "Моноліт".

Учасники Екстра-ліги-2020/2021: "Продексім" (Херсон), ХІТ (Київ), "Ураган" (Івано-Франківськ), "ІнБев" (Житомир), "Кардинал-Рівне", "Енергія" (Львів), "Food Centre-СумДУ" (Суми), "Сокіл" (Хмельницький), "Де Трейдинг" (Миколаївка, Донецька область), "Моноліт" (Харків).

Вісім з 10-ти команд потраплять до 1/4 фіналу, де проводитимуть матчі "на виліт". Кожна з серій у цьому та подальших раундах триватиме до трьох перемог. Єдиним винятком стане серія за третє місце, де володар бронзових нагород визначиться завдяки двом звитягам.

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Нагадаємо, що переможцем попереднього розіграшу Екстраліги став херсонський "Продексім". Команда виступить у Лізі чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2020/2021.

Фото: uaf.ua.

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