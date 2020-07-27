Новий сезон української футзальної Екстраліги стартує 22 серпня

У розіграші української футзальної Екстраліги сезону-2020/2021 візьмуть участь десять команд.

Як повідомляє Асоціація футзалу України, жеребкування турніру, базовою датою якого є 22 серпня, відбудеться у столичному Будинку футболу 28 липня.

У складі учасників є певні зміни. У чемпіонаті не братиме участі одеський "Епіцентр К-Авангард". Натомість у вищому дивізіоні виступатимуть "Де Трейдинг" з Миколаївки та харківський "Моноліт".

Учасники Екстра-ліги-2020/2021: "Продексім" (Херсон), ХІТ (Київ), "Ураган" (Івано-Франківськ), "ІнБев" (Житомир), "Кардинал-Рівне", "Енергія" (Львів), "Food Centre-СумДУ" (Суми), "Сокіл" (Хмельницький), "Де Трейдинг" (Миколаївка, Донецька область), "Моноліт" (Харків).

Вісім з 10-ти команд потраплять до 1/4 фіналу, де проводитимуть матчі "на виліт". Кожна з серій у цьому та подальших раундах триватиме до трьох перемог. Єдиним винятком стане серія за третє місце, де володар бронзових нагород визначиться завдяки двом звитягам.

Нагадаємо, що переможцем попереднього розіграшу Екстраліги став херсонський "Продексім". Команда виступить у Лізі чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2020/2021.

Фото: uaf.ua.