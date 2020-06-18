УЄФА змінив дати проведення відбору Євро-2022 з футзалу

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив у четвер рішення щодо матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футзалу 2022 року.

Змінилися дати проведення поєдинків плей-офф кваліфікаційного раунду. Матчі відбудуться 2-11 листопада 2020 року. Ігри групового раунду відбору та плей-офф заплановані на період з 6 грудня 2020 року по 17 листопада 2021-го, повідомляє пресслужба УЄФА.

Євро-2022 з футзалу. Календар турніру:

жеребкування групового етапу кваліфікації - 7 липня 2020 року (Ньйон);

груповий етап та стикові матчі кваліфікації - 6 грудня 2020 року - 17 листопада 2021 року;

жеребкування фінального турніру - кінець 2021 року;

фінальний турнір - 19 cічня-6 лютого 2022 року, Амстердам і Гронінген (Нідерланди).

Нагадаємо, збірна України розпочне свій шлях саме у груповому раунді кваліфікації. Там 32 збірні (16 учасників еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбіркового раунду та сім переможців стикових матчів) розіб'ють на вісім груп по чотири команди. Вісім переможців груп та шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії.

Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють стикові матчі. Переможець стикових ігор приєднається до інших 15-ти учасників фінальної стадії.

Фото: uefa.com.