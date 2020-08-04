Ястремська отримала суперницю у другому колі турніру WTA у Палермо

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська та француженка Осеан Доден розіграють путівку до 1/4 фіналу на першому після рестарту турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Палермо (Італія) із призовим фондом $202,25 тис.

Суперниця посіяної під 7-м номером Ястремської (№25 рейтингу WTA) визначилася у словенсько-французькому протистоянні між Тамарою Зіданшек (№71 WTA) та Осеан Доден (№116 WTA), яке за 2,5 години виграла представниця Франції - 2:6, 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Цуренко і Костюк увійшли до заявочного списку відбору турніру у Празі Нагадаємо, українка Катаріна Завацька невдало стартувала на мінітурнірі у Франції серії European Men's and Women's Pro Tennis Series. На фото: Даяна Ястремська (WTA).