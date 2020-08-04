Ястремська отримала суперницю у другому колі турніру WTA у Палермо
Укрінформ
Друга "ракетка" України Даяна Ястремська та француженка Осеан Доден розіграють путівку до 1/4 фіналу на першому після рестарту турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Палермо (Італія) із призовим фондом $202,25 тис.
Суперниця посіяної під 7-м номером Ястремської (№25 рейтингу WTA) визначилася у словенсько-французькому протистоянні між Тамарою Зіданшек (№71 WTA) та Осеан Доден (№116 WTA), яке за 2,5 години виграла представниця Франції - 2:6, 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Нагадаємо, українка Катаріна Завацька невдало стартувала на мінітурнірі у Франції серії European Men's and Women's Pro Tennis Series.
На фото: Даяна Ястремська (WTA).