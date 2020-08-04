Теніс: Завацька невдало стартувала на мінітурнірі у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька невдало стартувала на серпневому мінітурнірі у Франції серії European Men's and Women's Pro Tennis Series.

Як повідомляє Укрінформ, 20-річна уродженка Луцька у трьох сетак поступилася 24-річній представниці Швеції Жаклін Кабай Авад - 2:6, 7:5, 6:10.

У середині червня Завацька виграла подібний турнір у Франції, здолавши у фінальному поєдинку господарку корту Хлое Паке - 6:4, 6:3.

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Додамо, що мінітурніри на півдні Франції проходять у форматі триденних змагань за участю восьми тенісистів або тенісисток. Окрім фінального матчу, заплановані також поєдинки за 3-4-те і 5-8-те місця.

Фото: btu.org.ua.