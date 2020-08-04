Цуренко і Костюк увійшли до заявочного списку відбору турніру у Празі

Українські тенісистки Леся Цуренко (№139 світового рейтингу) та Марта Костюк (141) потрапили до заявочного списку кваліфікації турніру WTA у Празі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BTU.

Грунтові змагання у столиці Чехії пройдуть з 10-го по 16 серпня.

Як повідомлялося, минулими вихідними на турнірі в Палермо (Італія) Костюк поступилася у другому раунді кваліфікації, а Цуренко знялася зі змагань напередодні свого стартового матчу через травму.

Фото: btu.org.ua.