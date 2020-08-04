Ястремська обіграла іспанку Соррібес-Тормо на старті турніру WTA у Палермо

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська впевнено стартувала на першому після рестарту турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Палермо (Італія).

У першому колі посіяна під 7-м номером Ястремська за 1 годину 45 хвилин завдала поразки іспанці Сарі Соррібес-Тормо - 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ. За вихід до чвертьфіналу змагань Ястремська зустрінеться з переможницею протистояння Тамара Зіданшек (Словенія) - Осеан Доден (Франція). Читайте також: Марта Костюк поступилася у півфіналі кваліфікації тенісного турніру в Палермо Як повідомлялося, перша "ракетка" України Еліна Світоліна вирішила виступити на Відкритому чемпіонаті США US Open. Фото: WTA.