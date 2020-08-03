Стало відомо, скільки грошей Луческу заробив в Україні

За 12 років в «Шахтарі» румунський тренер заробив 50 мільйонів євро.

За 12 років, які Мірча Луческу відпрацював в Україні головним тренером «Шахтаря», його сумарний дохід склав близько 50 мільйонів євро. В цю суму включена зарплата та бонуси Луческу, які він отримав в донецькому клубі з 2004-го по 2016-й роки, повідомляє Чемпіон.

Зазначимо, що під час своєї роботи з «Шахтарем» Луческу був одним з найбільших платників податків в Україні. Згідно рейтингу видання Forbes Україна, за підсумками 2012-2014 років по сумарно сплаченому податку на доходи фізичних осіб Луческу сплатив 52 мільйони гривен, що по тодішньому курсу становило майже 5 мільйонів євро. Серед представників спортивної індустрії по цьому показнику тренер поступився лише легенді світового боксу українцю Володимиру Кличко, який сплатив 76 мільйонів гривень (7 мільйонів євро по тодішньому курсу).

В київському «Динамо» Мірча Луческу зароблятиме 1,2 мільйони євро на рік, але разом з бонусами його сумарний дохід може скласти до 2,2 мільйона євро.

Як повідомляв Укрінформ, Мірча Луческу повинен вирішити найближчим часом подальшу долю в «Динамо» нападника Жерсона Родрігеса. Якщо форвард не підійде тренеру, то його виставлять на трансфер.