Луческу отримає 1 млн євро за чемпіонський титул «Динамо» - ЗМІ
Укрінформ
Зарплата тренера в «Динамо» - 1,8 млн євро плюс бонуси.
Контракт Мірчі Луческу з «Динамо» передбачає бонус у розмірі 1 млн євро за перемогу в чемпіонаті України, повідомляє румунське видання Ziare.
За інформацією джерела, також тренер отримає бонусні 50 тисяч євро за перемогу над «Шахтарем» в Суперкубку України 25 серпня.
Повідомляється, що зарплата Луческу в «Динамо» становитиме 150 тисяч євро в місяць (1,8 млн євро в рік).
Як повідомляв Укрінформ, Мірча Луческу провів перше тренування в «Динамо» в якості головного тренера київської команди.
Фото: сайт ФК "Динамо"