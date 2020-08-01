Луческу отримає 1 млн євро за чемпіонський титул «Динамо» - ЗМІ

Зарплата тренера в «Динамо» - 1,8 млн євро плюс бонуси.

Контракт Мірчі Луческу з «Динамо» передбачає бонус у розмірі 1 млн євро за перемогу в чемпіонаті України, повідомляє румунське видання Ziare.

За інформацією джерела, також тренер отримає бонусні 50 тисяч євро за перемогу над «Шахтарем» в Суперкубку України 25 серпня.

Повідомляється, що зарплата Луческу в «Динамо» становитиме 150 тисяч євро в місяць (1,8 млн євро в рік).

Як повідомляв Укрінформ, Мірча Луческу провів перше тренування в «Динамо» в якості головного тренера київської команди.

Фото: сайт ФК "Динамо"