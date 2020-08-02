Луческу вирішить, чи залишати в «Динамо» Жерсона Родрігеса

Якщо він не підійде Луческу, то нападника продаватимуть.

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс в інтерв'ю 112 каналу розповів про перспективи форварда збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса, який повернувся в «Динамо» після закінчення терміну оренди в «Анкарагюджю».

«Він повернувся, буде у мене зустріч з ним. Пройдемося по його контракту, а я вважаю він сильний футболіст, нагадаю штрафні санкції, про які він видно почав забувати, і він поїде до тренера. Поговорить, і якщо Луческу побачить в його очах бажання працювати і виконувати на полі те, що потрібно від футболіста «Динамо», він залишиться. Ні - будемо продавати», - розповів Суркіс.

Відомо, що Родрігес відмовився від переходу в турецький «Ерзурумспор». Нападником цікавляться усі турецькі гранди – «Бешикташ», «Фенербахче» і «Галатасарай», та французький «Монако».

Нагадаємо, що гравцем «Динамо» Жерсон став минулого літа. За півроку в складі «біло-синіх» він забив два голи в 12 матчах. У січні нападника перевели в дубль через проблеми з дисципліною. Після чого Родрігес на правах оренди перейшов в «Анкарагюджю».

В середині липня «Анкарагюджю» розірвав контракт з Родрігесом. Турецький клуб розлучився з Жерсоном через бійку з партнером по команді Анте Кулушичем.

Фото: сайт ФК "Динамо"