Родрігес хоче виступити з "Динамо" у Лізі чемпіонів - агент футболіста

Вінгер київського футбольного клубу "Динамо" Жерсон Родрігес прагнутиме проявити себе під орудою Мірчі Луческу у складі українського клубу.

Агент люксембуржця Ахмед Нума заявив, що його підопічний хоче виступати за київську команду, повідомляє Football.ua.

"Родрігес хоче допомогти "Динамо" вийти до групового етапу Ліги чемпіонів", - сказав Нума.

Другу частину сезону-2019/2020 Жерсон Родрігес провів в оренді у команді "Акарагюджю". 16 липня турецький клуб достроково розірвав контракт з гравцем через бійку з одноклубником. У 11-ти матчах за турецьку команду футболіст забив 6 м'ячів (4 з пенальті) і зробив 2 результативні передачі.

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Нагадаємо, що контракт гравця збірної Люксембургу з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.