Родрігес хоче виступити з "Динамо" у Лізі чемпіонів - агент футболіста
Укрінформ
Вінгер київського футбольного клубу "Динамо" Жерсон Родрігес прагнутиме проявити себе під орудою Мірчі Луческу у складі українського клубу.
Агент люксембуржця Ахмед Нума заявив, що його підопічний хоче виступати за київську команду, повідомляє Football.ua.
"Родрігес хоче допомогти "Динамо" вийти до групового етапу Ліги чемпіонів", - сказав Нума.
Другу частину сезону-2019/2020 Жерсон Родрігес провів в оренді у команді "Акарагюджю". 16 липня турецький клуб достроково розірвав контракт з гравцем через бійку з одноклубником. У 11-ти матчах за турецьку команду футболіст забив 6 м'ячів (4 з пенальті) і зробив 2 результативні передачі.
Нагадаємо, що контракт гравця збірної Люксембургу з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.