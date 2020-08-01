ФК "Маріуполь" залишили тренер і вже п'ятеро футболістів

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги у суботу залишили захисник Павло Полегенько та хавбек Ігор Тищенко.

Це вже п'ятий футболіст, з яким розлучився азовський клуб після закінчення сезону, повідомляє офіційний сайт "Маріуполя".

Контрактні угоди у Полегенька та Тищенка закынчилися і їх не стали подовжувати.

25-річний Полегенько провів у "Маріуполі" два сезони. Першу зустріч у футболці азовської команди хавбек зіграв 22 липня 2018 року проти луганської "Зорі". На рахунку захисника 38 матчів за азовців у чемпіонаті України (1 гол), 4 гри у кваліфікації Ліги Європи та 4 - у Кубку України.

31-річний Тищенко провів за команду 197 матчів в чемпіонаті України (14 голів). Футболіст зіграв 5 матчів у кваліфікації Ліги Європи, 14 - у Кубку України та 22 поєдинки (2 голи) у Першій лізі.

Як повідомлялося, раніше "Маріуполь" розлучився із захисником Сергієм Яворським, хавбеком Валерієм Федорчуком та форвардом Русланом Фоміним. Пішов і головний тренер команди Олександр Бабич.

На фото: Павло Полегенько/fcmariupol.com.