Ультрас "Динамо" (Бухарест) звернулися до фанатів київського "Динамо"

Футбольні ультрас румунського клубу "Динамо" (Бухарест) Peluza Catalin Hildan-Dinamo звернулися до уболівальників київського "Динамо" з приводу критики Мірчі Луческу.

У листі підкреслюється, що Луческу є знаковою фігурою для дінамівців і заслуговує на те, щоб його цінували й поважали, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

«Ми цінуємо вас за те, як ви підтримуєте свою команду. Ми теж динамівці. Ми знаємо, що значить суперництво. Для клубу "Динамо" (Бухарест) Мірча Луческу є знаковою фігурою, яка користується величезною повагою на батьківщині. Він завоював з динамівцями 8 чемпіонських титулів та 3 Кубка в якості гравця і тренера. Луческу заслуговує на те, щоб його цінували і поважали. Протягом багатьох років в українському футболі не домінуватиме суперництво, а цінність самого футболу. Дорожіть Луческу, а якщо не будете, то віддайте його назад нам. У Києві або Бухаресті він потрібен "Динамо", як сонячне світло", - зазначається у листі.

Луческу грав за бухарестське "Динамо" у 1963-1977 та 1990-у роках. У 1985-1990 рр. тренував клуб зі столиці Румунії.

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Як повідомлялося, 23 липня київське "Динамо" підписало з Мірчею Луческу дворічний контракт з опцією пролонгації ще на рік.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.