Олександр Бабич офіційно звільнений з «Маріуполя»

Під його керівництвом команда двічі доходила до півфіналу Кубка України і двічі грала в кваліфікації Ліги Європи.

«Маріуполь» оголосив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Бабичем і його тренерським штабом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Бабич працював з «Маріуполем» три сезони, провів 101 матч (34 перемоги, 26 нічиїх, 41 поразки). У його штаб входили: Юрій Беньо, Олександр Лавренцов, Олександр Малахов і Володимир Белак.

Приазовці двічі доходили до півфіналу Кубка України і двічі грали в кваліфікації ЛЄ. У цьому сезоні команда програла у фіналі плей-офф УПЛ за Лігу Європи. Відразу після матчу тренер попрощався з командою.

Нагадаємо, Бабич може очолити «Зорю», якщо команду залишить нинішній головний тренер Віктор Скрипник.

Фото: сайт ФК "Маріуполь"