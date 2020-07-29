"Колос" обіграв "Маріуполь" і став третім представником України у Лізі Європи УЄФА

Фінальний матч плей-офф чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ) у середу, 29 липня, назвав володаря вакантної путівки до Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21.

У фіналі плей-офф УПЛ на столичному НСК "Олімпійський" ковалівський "Колос" у додатковий час з рахунком 1:0 взяв гору над "Маріуполем" завдяки голу Дениса Антюха на 95-й хвилині зустрічі після результативного пасу у воротарський майданчик форварда "хліборобів" Володимира Лисенка, повідомляє Укрінформ.

"Колос" отримав перепустку до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня, а матч - 17 вересня.

Нагадаємо, Україну у Лізі Європи представлятимуть три клуби. Окрім дебютанта єврокубків "Колоса", четверта команда УПЛ сезону чернігівська "Десна" розпочне виступ у Лізі Європи з третього кваліфікаційного етапу, а бронзовий призер луганська "Зоря" напряму потрапила до основної сітки турніру.

Переможець національної першості донецький "Шахтар" виступить на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА, а срібний призер київське "Динамо" розпочне єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів.

Фото: ФК "Колос".