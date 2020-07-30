Менеджер Чісори: Бій з Усиком може відбутися до середини жовтня

Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей, який є менеджером британського боксера Дерека Чісори, назвав приблизні дати проведення бою його підопічного проти українця Олександра Усика.

На думку Хея, поєдинок Чісора - Усик пройде приблизно через півтора місяця після зустрічі росіянина Олександра Повєткіна з британцем Ділліаном Вайтом, яка намічена на 22 серпня. повідомляє Klitschko-brothers.com.

"З Дереком все добре, він тренується. Поки дата бою з Усиком не затверджена, але про неї потрібно думати. Якщо ти не думаєш про конкретну дату, то не можеш зосередитися на сто відсотків, - зазначив Хей. - Схоже, що бій Чісори з Усиком відбудеться через 6-7 тижнів після поєдинку Олександр Повєткін - Ділліан Вайт. Як відомо, цей бій пройде 22 серпня. В ідеалі між івентами на pay-per-view потрібно робити паузу в 6-7 тижнів. нині ми працюємо над цим. Дерек тренується, правильно харчується і дбає про себе. Олександр Усик робить те ж саме. Він наполегливо працює, тренується і розглядає аналогічну дату".

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Додамо, що переможець бою Усик - Чісора зможе розраховувати на поєдинок з чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO британцем Ентоні Джошуа.

Фото: klitschko-brothers.com.