Усик розкритикував Руїса за ставлення до власної ваги

Обов'язковий претендент на боксерський титул WBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик, якому належить поєдинок з британцем Дереком Чісорою, розкритикував американського екс-чемпіона Енді Руїса за ставлення до власної ваги перед боем-реваншем з Ентоні Джошуа.

За словами Усика, у другому поєдинку Джошуа - Руїс, що завершився перемогою британця, холодильник переміг американського боксера, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Більшість важковаговиків мають зайву вагу, і вона їм заважає. Чому вони її не позбуваються? Це просто звичайна лінь, - зазначив Усик. - Візьмемо другий поєдинок Ентоні Джошуа - Енді Руїс. У Джошуа було мінус 5 кілограмів, у Руїса - плюс 7. У першому поєдинку Руїс був більш швидкісним, вибуховим, йому було легше боксувати. Словом, холодильник переміг... Природно, я не хочу на собі носити зайві кілограми, через які можу втратити швидкість і рухливість. А це як раз ті плюси, які в мене є. Так, я даю собі якісь послаблення щодо солоденького або часу споживання. Можу, скажімо, увечері поїсти. Але тим не менше вага у мене стабільна, я тренуюся щодня".

Додамо, що поєдинок Чісора - Усик може відбутися на початку або у середині жовтня, а третій бій між Джошуа та Руїсом - наприкінці року.

Фото: klitschko-brothers.com.