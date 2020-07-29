«Реал» повідомив Луніну, що наступного сезону він гратиме за першу команду – ЗМІ

Мадридський клуб дає великий шанс українському голкіперу.

Андрій Лунін і Тібо Куртуа будуть воротарями «Реала» в наступному сезоні, повідомляє AS.

Мадридський клуб вже поінформував 21-річного українця, що його не віддаватимуть в оренду, і він отримає шанс проявити себе в «Реалі».

«Реал» хоче, аби Лунін став підміною Куртуа. З цієї причини вони відпустили з команди інших воротарів - Люку Зідана і Альфонса Ареоля.

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Лунін перейшов в «Реал» з «Зорі» влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Після цього на правах оренди він грав за «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо».

За «Ов'єдо» футболіст виступав з 15 січня. За цей час провів 6 сухих матчів, а в інших 13-и пропустив 18 м’ячів.