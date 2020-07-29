"Інтер" обіграв "Наполі" і вийшов на друге місце в Серії А

Футболісти міланського "Інтера в передостанньому, 37-му турі італійської Серії А на своєму полі здобули перемогу над "Наполі" з Неаполя.

Матч на арені "Сан-Сіро" завершився з рахунком 2:0 на користь господарів, повідомляє Укрінформ.

У складі "Інтера" відзначилися Данило Д'Амброзіо (11-а хвилина) і Лаутаро Мартінес (74).

"Інтер", набравши 79 очок, випередив на 1 очко "Аталанту" та піднявся на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. У заключному турі 1 серпня "Аталанта" прийматиме "Інтер" в Бергамо.

Нагадаємо, Серію А достроково виграв туринський "Ювентус" (83), який 29 липня на виїзді зустрінеться з "Кальярі".

Фото: inter.it.