Гол Малиновського допоміг «Аталанті» обіграти «Парму»

Український півзахисник забив 8-й м’яч в Серії А.

У матчі 37-го туру чемпіонату Італії (Серії А) «Аталанта» на виїзді перемогла «Парму» 2:1, повідомляє Укрінформ.

Господарі поля повели в рахунку в кінцівці першого тайму – відзначився Кулусевскі. «Аталанта» відігралася на 70-й хвилині - український півзахисник Руслан Малиновський забив гол прямим ударом зі штрафного. Відзначимо, що українець з'явився на полі після перерви, замінивши Пашалича.

У кінці зустрічі Алехандро Гомес точним ударом з-за меж карного приніс «Аталанті» перемогу 2:1.

«Аталанта» набрала 78 очок і піднялася на друге місце Серії А. Команду Малиновського в турнірній таблиці може обійти «Інтер», якщо обіграє "Наполі" в матчі 37-го туру.

У заключному турі Серії А «Аталанта» 1 серпня вдома прийматиме «Інтер».

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