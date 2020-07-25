"Мілан" і "Аталанта" зіграли внічию в Серії А, Малиновський не забив пенальті
"Мілан" на домашньому "Сан-Сіро" обмінявся голами з "Аталантою" з Бергамо - 1:1, повідомляє Укрінформ.
Турецький хавбек "Мілана" відкрив рахунок на 14-й хвилині ударом зі стандарту в дальню "дев'ятку". Рівновагу на 34-й хвилині відновив колумбійський нападник гостей Дуван Сапата.
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський на 26-й хвилині не реалізував пенальті у ворота господарів і в середині другого тайму поступився місцем на полі колумбійському форварду Луїсу Муріелю.
У турнірній таблиці "Аталанта", набравши 75 очок, йде другою. "Мілан" (60) посідає шосте місце.
Серію А продовжує очолювати туринський "Ювентус" (80), який 26 липня на своєму полі зустрінеться з "Сампдорією", і в разі успіху достроково стане чемпіоном країни.
Фото: acmilan.com.