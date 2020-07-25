"Мілан" і "Аталанта" зіграли внічию в Серії А, Малиновський не забив пенальті

В італійській футбольній Серії А розпочався 36-й тур.

"Мілан" на домашньому "Сан-Сіро" обмінявся голами з "Аталантою" з Бергамо - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Турецький хавбек "Мілана" відкрив рахунок на 14-й хвилині ударом зі стандарту в дальню "дев'ятку". Рівновагу на 34-й хвилині відновив колумбійський нападник гостей Дуван Сапата.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський на 26-й хвилині не реалізував пенальті у ворота господарів і в середині другого тайму поступився місцем на полі колумбійському форварду Луїсу Муріелю.

У турнірній таблиці "Аталанта", набравши 75 очок, йде другою. "Мілан" (60) посідає шосте місце.

Серію А продовжує очолювати туринський "Ювентус" (80), який 26 липня на своєму полі зустрінеться з "Сампдорією", і в разі успіху достроково стане чемпіоном країни.

Фото: acmilan.com.