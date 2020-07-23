"Рома" розгромила СПАЛ і обійшла "Мілан" в Серії А
Укрінформ
Футболісти "Роми" з рахунком 6:1 розгромили на виїзді СПАЛ в матчі 35-го туру чемпіонату Італії.
Авторами голів у складі римлян стали Нікола Калинич (10-а хвилина), Карлес Перес (38), Александар Коларов (47), Бруно Перес (52, 75) і Ніколо Дзаньоло (90). У господарів єдиний м'яч забив Альберто Черрі (24), повідомляє Укрінформ.
Завдяки цій перемозі "Рома" обійшла "Мілан" і піднялася на п'яте місце в турнірній таблиці. СПАЛ займає останню, 20-у сходинку і залишить Серію А.
Фото: asroma.com.