Чому потрібно стежити за рестартом сезону НБА

Формат, фаворити та унікальність догравання сезону НБА в Орландо.

День, якого так чекали шанувальники найкращої баскетбольної ліги світу все ближче. Майже через чотири з половиною місяці після того як перший гравець НБА - Руді Гобер з «Юти» - заразився коронавірусом, трапиться довгоочікуваний камбек.

Про те, що ліга повернеться і про деталі остаточного формату рестарту сезону, який розробив офіс, стало відомо в середині червня.

Формат догравання сезону

Провівши дні, тижні і навіть місяці в очікуванні, оповитому всілякими чутками про долю сезону, фанати НБА нарешті отримали чітке уявлення того, якою постане ліга після екстреного виходу на коронавірусну паузу. Ось основні деталі рестарту:

- Матчі будуть проходити в так званому «міхурі», який НБА створила на базі «Діснейволрда» в Орландо. Всі команди оселилися в трьох готелях;

- У рестарті сезону візьмуть участь 22 команди - 13 представників Заходу та 9 представників Сходу;

- Сезон продовжать 16 клубів, які займають місця в зоні плей-офф, а також 6 команд (5 представляють Захід, 1 представляє Схід), які відстають від прохідної зони менш ніж на 6 перемог.

- Підготовка до відновлення сезону проходила в 6 етапів, гравці, тренери та персонал клубів повинні були дотримуватися чітких приписів ліги щоб уникнути зараження учасників рестарту сезону;

- Гравці НБА, які не захотіли брати участь в рестарт сезону, повинні були проінформувати про це клуби до 24 червня. За кожний пропущений матч баскетболісти втратять частину зарплати;

- Ліга не стане переривати рестарт чемпіонату, якщо у кого-то виявлять коронавірус. НБА ізолює цю людину і продовжить стежити за гравцями, тренерами і персоналом, які його оточували;

- Команди зіграють по 8 матчів регулярного чемпіонату, щоб визначити учасників плей-офф і міні-турнір за восьме місце, якщо виникне необхідність;

- Сезон 2019/20 після рестарту буде проходити 74 дні - з 30 липня по 13 жовтня.

Так, ми втратимо переповнені 20-тисячні арени і опинимося в абсолютно новому, незвичному світі НБА. Але ця ліга не була б особливою, якби навіть у найскладніші часи не дарувала нескінченну кількість інтриг і сюжетів.

Чому цей сезон унікальний: щільність та фактор Леброна

Як не крути, цей сезон унікальний - такого в історії НБА ще не було і, хотілося б вірити, більше не трапиться. Проте, чемпіонат стане по-справжньому особливим і буде, як мінімум, цікаво стежити за тим, як кращі баскетболісти світу впораються з поставленими викликами і завданнями, опинившись в незвіданих реаліях «міхура».

Після декількох років домінування чудових «Ворріорс», логічним продовженням сезону, що приніс чемпіонство «Торонто», стала щільна і цікава боротьба в чемпіонаті 2019/20.

Лідери Заходу «Лейкерс», мають відрив в 5.5 перемог від найближчих переслідувачів «Кліпперс», за якими йде черга з 4 команд, які формують солідну щільність в таблиці і готових потіснити один одного вже по ходу «диснеївських» баталій.

Матч лідерів конференції - «Лейкерс» vs «Кліпперс» стане справжньою окрасою першого ігрового дня. Parimatch ж дає вкрай обережні коефіцієнти 1.92 - на перемогу «озерних» і 1.99 - інший клуб з Лос-Анджелеса.

На Сході в рамках другого ігрового дня в Орландо лідер конференції «Мілуокі» зіграє проти третьої команди регулярки «Бостона». Ще один цікавий матч, в якому Parimatch віддає перевагу «Бакс» (1.57 - на перемогу «оленів», 2.60 - на перемогу «кельтів»). За останньою інформацією, команда Бреда Стівенса підійде до цього матчу без втрат, в той час як суперник ризикує залишитися без зоряного захисника Еріка Бледсоу і важливого гравця ротації Пета Коннатона - обидва заразилися COVID-19.

Говорячи «Лейкерс», тримаємо в голові Леброна Джеймса. Зоряний форвард в свої 35 років залишається, на думку багатьох, кращих гравцем планети і одним з головних претендентів на титул найціннішому гравцеві сезону

«Леброн безумовно MVP цього сезону. У нього майже тріпл-дабл з 25 очками, 10 передачами та 8 підбираннями в середньому за матч. Його захист був приголомшливим, і немає кращого лідера в спорті, ніж він», - оцінив виступ «короля» ще одна легенда «Лейкерс» Меджік Джонсон.

Схоже, форвард і не думає здавати позиції і поступатися троном молодим. Хоч там як, ми є свідками завершення кар'єри одного з найбільших спортсменів в історії і виступ Леброна Джеймса в Орландо стане ще одним бонусом, який нам подарує баскетбольний «міхур».

Читайте також: В НБА тривають контрольні матчі перед рестартом сезону

Вболіваємо за «Сакраменто» і Леня

Для українських уболівальників рестарт НБА буде нести особливий інтерес, адже за плей-офф в Орландо спробує зачепитися «Сакраменто» нашого центрового Олексія Леня.

Другий рік в «Атланті» не став для одного з двох українських легіонерів в НБА логічним продовженням дебютного року в складі «Хоукс». Статистика Леня в порівнянні з попереднім сезоном стала скромніше, кидкові показники просіли, українець втратив роль стартера, і в результаті «Хоукс», які зазнають краху, в результаті прийняли рішення обміняти центрового в каліфорнійський клуб.

Трейд в «Кінгз» безумовно стала емоційним струсом для нашого бігмена, який якісно змінив гру команди Люка Уолтона в захисті. Українець став рідше загрожувати кільцю суперника, але зумів правильно використовувати свої розміри і скіли, щоб допомогти своїй новій команді.

Участь Леня в перших матчах рестарту сезону НБА під питанням - всьому виною коронавірус. Бігмен захворів дуже невчасно, просидівши на карантині майже три тижні, поки команда набирала обертів в «міхурі».

Стартовий матч в Орландо «Кінгз» проведуть проти сусідніх по турнірній таблиці «Сперс». Обидві команди є андердогами в боротьбі за потрапляння в «вісімку», але в цьому протистоянні аналітики Parimatch віддають перевагу саме команді Леня (1.77 на перемогу «Сакраменто», проти 2.17 на перемогу «Сан-Антоніо»).

Життя в «міхурі» буде веселим

Тільки уявіть: кілька десятків молодих мільйонерів відправили в дитячий табір! Сезон ще не почався, а ми вже побачили, як баскетболісти влаштовують челлендж зі швидкісного розпивання пива, викрадають один в одного самокати, ганяючи по коридорах готелів, організовують в номерах кіберспортивні простори, записують музику, а одна з команд може дозволити собі підписати гравця... який грав в НБА ще в минулому столітті.

Відзначився «Бруклін»: втративши перед рестартом половину складу, «Нетс» відкопали 40-річного Джамала Кроуфорда, який після завершення кар'єри Вінсом Картером, став єдиним гравцем ліги, які виступали в НБА в минулому сторіччі. «Нетс» свій перший матч зіграють проти номінальних господарів «Діснейуолрда» «Орландо». «Меджік», які підходять до рестарту без видимих ​​втрат, на думку аналітиків Parimatch, є основними претендентами на перемогу у матчі проти знекровлених «Нетс», і фора -5.5 на «чаклунів» за 1.80 виглядає вельми привабливою.

Ну а MVP «кампусу» можна достроково віддавати екс-форварду «Донецька» Пі Джею Таккеру - гравець «Рокетс» притягнув в кампус 91 пару кросівок. Чи допоможе хьюстонцям колекція головного модника ліги в техаському протистоянні з «Далласом»? «Рокетс» після возз'єднання із зірковим тандемом Харден - Вестбрук нарешті тренуються в повному складі і не мають відчутних втрат, в сезонної серії - нічия. У цьому матчі фора +3.5 для «Рокетс» за коефіцієнт 1.95 виглядає цілком собі таємничо.

Загалом, не сумнівайтеся, в «Діснейворлд» буде весело не лише на паркеті, а й за його межами - НБА повертається!