В НБА тривають контрольні матчі перед рестартом сезону

В Орландо відбулися чергові контрольні матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА) перед рестартом сезону.

"Лос-Анджелес Лейкерс" зазнав поразки від "Даллас Маверікс" - 104:108 (29:22, 26:22, 19:33, 30:31), повідомляє Укрінформ.

В інших матчах дня "Мілуокі Бакс" здобув перемогу над "Сан-Антоніо Сперс" - 113:92 (20:20, 27:21, 38:26, 28:25), "Індіана Пейсерс" взяв гору над "Портленд ТрейлБлейзерс" - 91:88 (20:29, 23:16, 30:20, 18:23), а "Юта Джаз" зазнав поразки від "Фінікс Санз" - 88:101 (19:28, 20:22, 27:23, 22:28).

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Кожна з 22 команд - учасниць рестарту проведе по три контрольні зустрічі перед офіційним відновленням сезону, запланованому на 30 липня.