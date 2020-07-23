В НБА зіграні перші контрольні матчі після карантину

В Орландо відбулися перші контрольні матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА) перед рестартом сезону.

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень не брав участі в поєдинку проти "Маямі". Як повідомляв Укрінформ, баскетболіст тільки недавно приєднався до команди після того, як перехворів коронавірусом.

Результати перших контрольних матчів команд НБА:

"Маямі" - "Сакраменто" - 104:98 (27:21, 29:23, 17:27, 31:27)

"Кліпперс" - "Орландо" - 99:90 (21:26 32:16, 22:28, 24:20)

"Денвер" - "Вашингтон" - 89:82 (24:19, 18:17, 24:27, 23:19)

"Бруклін" - "Новий Орлеан" - 68:99 (14:23, 21:33, 19:15, 14:28).

На фото: Олексій Лень (bleacherreport).