Названа сума, яку НБА витратить на організацію рестарту сезону в Орландо

Рестарт сезону 2019/20 обійдеться Національної баскетбольної асоціації (НБА) в суму більш ніж 150 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Ліга орендує сім тренувальних комплексів і 3 арени для проведення матчів. Представники клубів будуть проживати в трьох готелях. Харчування, тести на коронавірус та інша медична допомога, забезпечення безпеки в кампусі, транспорт і розваги для більш ніж 1500 чоловік також враховані в структурі витрат.

У ці витрати не включена втрата доходу, тому що команди не продаватимуть квитки. За словами джерел, ліга планувала втратити дохід в розмірі понад 1 мільярд доларів через коронавірусу ще до того, як розглянула вартість завершення сезону в Орландо.

Однак проведення 88 ігор регулярного сезону і чотирьох раундів плей-офф захистить лігу від довгострокових втрат. Гравці отримають зарплату в розмірі понад 600 мільйонів доларів, яка могла б бути втрачена в разі скасування сезону, а команди НБА захистили сотні мільйонів прибутку від телетрансляцій.