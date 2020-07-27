"Зоря" оголосила про призначення Оганова генеральним директором клубу

Станіслав Оганов 27 липня офіційно став генеральним директором луганського футбольного клубу "Зоря".

Рішення прийнято після зустрічі Оганова з президентом луганського клубу Євгеном Геллером, повідомляє пресслужба ФК "Зоря".

"Президент клубу та гендиректор також обговорили плани подальшого функціонування "Зорі", цілі на майбутній чемпіонат та трансферну політику", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 62-річний український футбольний фахівець Оганов почав виконувати обов'язки гендиректора ще 29 березня. Він змінив на цій посаді Сергія Рафаїлова.

Фото: zarya-lugansk.com.