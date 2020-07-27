ФК "Зоря" хоче запросити ізраїльського захисника Гречкина

Уродженець Києва з ізраїльським паспортом Максим Гречкин може стати заміною на лівому фланзі захисту луганської футбольної команди "Зоря" після переходу Богдана Михайличенка до бельгійського "Андерлехта".

"Зоря" направила єрусалимського клубу "Бейтар" пропозицію про оренду 24-річного захисника з правом викупу за 250 тисяч євро, повідомляє Footballhub. За інформацією джерела, послуги Гречкина знадобилися й польській команді "Вісла" (Краків). Читайте також: "Маріуполь" приєднався до "Колоса" у фіналі плей-офф за Лігу Європи Гречкин є вихованцем клубу "Маккабі" (Тель-Авів). Гравцем "Бейтара" захисник став минулого року. Виступав Гречкин і за молодіжну збірну Ізраїлю. Фото: twitter.com/blazers_on_fire.