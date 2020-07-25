"Маріуполь" приєднався до "Колоса" у фіналі плей-офф за Лігу Європи
Команда Олександра Бабича з рахунком 2:1 перемогла в гостях "Олександрію" , повідомляє Укрінформ.
Голи: Денис Безбородько (35-та хвилина) - у господарів; Павло Полегенько (28), Олексій Кащук (83) - у маріупольців.
Зустріч в Олександрії обслуговувала бригала арбітрів з Харкова на чолі з Анатолієм Абдулою.
Раніше в суботу у першому півфіналі плей-офф ковалівський "Колос" упевнено обіграв "Дніпро-1" - 4:1.
Усі м'ячі на київському НСК "Олімпійський" записали на свій рахунок футболісти "Колоса". Суперникам забивали Павло Оріховський (22), Денис Антюх (24, 51) та Євген Морозко (88). Ще один м'яч на 48-й хвилині відправив у власні ворота голкіпер Євген Волинець.
Фінальна стикова гра між "Колосом" та "Маріуполем" має відбутися 29 липня на НСК "Олімпійський", де нині виступає "Колос". Цей матч визначить третього представника України в Лізі Європи, який стартуватиме в євротурнірі з другого кваліфікаційного етапу.
Нагадаємо, чернігівська "Десна" розпочне виступ у Лізі Європи з третього кваліфікаційного етапу, а бронзовий призер луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру.
Переможець національної першості донецький "Шахтар" одразу виступить у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА, а срібний призер київське "Динамо" розпочне єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів.
Фото: twitter.com/FCO1948.