"Маріуполь" приєднався до "Колоса" у фіналі плей-офф за Лігу Європи

Футболісти "Маріуполя" стали 25 липня другими фіналістами плей-офф УПЛ за право представляти Україну в Лізі Європи УЄФА.

Команда Олександра Бабича з рахунком 2:1 перемогла в гостях "Олександрію" , повідомляє Укрінформ.

Голи: Денис Безбородько (35-та хвилина) - у господарів; Павло Полегенько (28), Олексій Кащук (83) - у маріупольців.

Зустріч в Олександрії обслуговувала бригала арбітрів з Харкова на чолі з Анатолієм Абдулою.

Раніше в суботу у першому півфіналі плей-офф ковалівський "Колос" упевнено обіграв "Дніпро-1" - 4:1.

Усі м'ячі на київському НСК "Олімпійський" записали на свій рахунок футболісти "Колоса". Суперникам забивали Павло Оріховський (22), Денис Антюх (24, 51) та Євген Морозко (88). Ще один м'яч на 48-й хвилині відправив у власні ворота голкіпер Євген Волинець.

Фінальна стикова гра між "Колосом" та "Маріуполем" має відбутися 29 липня на НСК "Олімпійський", де нині виступає "Колос". Цей матч визначить третього представника України в Лізі Європи, який стартуватиме в євротурнірі з другого кваліфікаційного етапу.

Нагадаємо, чернігівська "Десна" розпочне виступ у Лізі Європи з третього кваліфікаційного етапу, а бронзовий призер луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру.

Переможець національної першості донецький "Шахтар" одразу виступить у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА, а срібний призер київське "Динамо" розпочне єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів.

Фото: twitter.com/FCO1948.