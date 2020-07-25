Воротар

Воротар "Динамо" Бойко: Наша команда підтримала призначення Луческу

Укрінформ
Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко прокоментував призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера клубу зі столиці України.

Воротар, зокрема, зазначив, що команда підтримала призначення знаменитого румунського наставника і працюватиме з ним "з повною викладкою", повідомляє пресслужба ФК "Динамо". 

"Наша команда підтримала призначення Луческу, виявить до нього повагу і працюватиме з ним з повною викладкою. Особисто мені хотілося б, аби Мірчу Луческу і "Динамо" підтримали уболівальники. Нины нам важливо, щоб була можливість спокійно працювати, готуватися до сезону і зосередитися на досягненні результатів. Дуже багато емоцій навколо команди останнім часом, необхідно заспокоїтися і планомірно йти вперед. Для мене мета проста: показати всі свої найкращі якості, боротися за місце в основі і допомогти команді перемагати. Для прогресу й перемог завжди є мотивація", - заявив Бойко.

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Нагадаємо, 23 липня ФК "Динамо" уклав з Луческу контракт на два роки з опцією прологнаціі ще на рік.

Із серпня 2019 року динамівську команду очолював Олексій Михайличенко, якого звільнили з посади 20 липня.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

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