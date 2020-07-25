Сидорчук вважає, що з Луческу «Динамо» буде більше перемагати

На думку капітана киян, перевага Луческу в тому, що він дуже добре знає «Шахтар».

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук впевнений, що після призначення головним тренером Мірчі Луческу київський клуб буде більше перемагати, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

«Мірча Луческу – відомий і титулований тренер в Європі. Думаю, в спортивному плані ми будемо більше перемагати, рости і прогресувати.

Зараз, коли вже минуло кілька днів, якщо прибрати емоції і залишити спортивну складову, впевнений, «Динамо» лише виграє від цього призначення. Луческу дійсно дуже довго працював в «Шахтарі», хто краще за нього знає нашого головного і принципового конкурента зсередини? Цей факт тільки на руку «Динамо», в цьому є серйозні плюси», - сказав Сидорчук.

Нагадаємо, 74-річний Луческу став новим головним тренером «Динамо», з ним підписали дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

З 2004 до 2016 року Луческу очолював «Шахтар», з яким виграв 22 трофея, серед яких і 8 чемпіонських титулів в Україні. Після «Шахтаря» румун тренував «Зеніт» і збірну Туреччини.

Кияни програли «Шахтарю» боротьбу за чемпіонство в минулому сезоні, відставши в таблиці на 23 очки.