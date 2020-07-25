«ПСЖ» обіграв «Сент-Етьен» і став володарем Кубка Франції

Це рекордна 13-а перемога паризького клубу в Кубку Франції.

У фінальному матчі Кубка Франції «Парі Сен-Жермен» мінімально переміг «Сент-Етьєн» 1:0 і став володарем трофею, повідомляє Укрінформ.

Єдиний м’яч на «Стад де Франс» забив форвард парижан Неймар, який відзначився на 14-й хвилині.

«Сент-Етьєн» грав в меншості з 31-ї хвилини, поле того як червону картку отримав Перрен. Його вилучили за грубий фол проти Мбаппе. Нападник отримав травму і достроково залишив поле.

Нагадаємо, це був перший матч у Франції після поновлення сезону. Чемпіонат Ліги 1 достроково припинили, а «ПСЖ» став чемпіоном країни.