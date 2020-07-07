Футбол: "Реал" хоче безкоштовно підписати Мбаппе
Укрінформ
21-річний французький зірковий форвард паризького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе може через два роки продовжити кар'єру у мадридському "Реалі".
Іспанський клуб розробив нову схему переходу кращого молодого футболіста планети, повідомляє у Twitter El Chiringuito TV.
Мадридці мають намір безкоштовно підписати Мбаппе у 2022 році, коли закінчиться термін діючого контракту гравця з парижанами. При цьому "Реал" запропонує Мбаппе підписний бонус у розмірі 100 млн євро.
Нинішнього сезону Мбаппе провів 20 матчів у чемпіонаті Франції. У його активі 18 голів та 6 результативних передач.
Фото: Getty Images.