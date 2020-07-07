В американському футболі підписали рекордний контракт в історії спорту

Захисник клубу американської Національної футбольної ліги (НФЛ) "Канзас-Сіті Чіфс" Патрік Махоумс підписав новий десятирічний контракт, який став рекордним в історії спорту.

Про це повідомляє сайт НФЛ.

Відзначається, що сума контракту складе $503 млн. Нова угода вступить в силу з сезону-2022.

До цього рекорд належав бейсболісту Майку Траута, який в 2019 році уклав 12-річний контракт з "Лос-Анджелес Енджелс" на загальну суму понад $430 млн.

Фото: Reuters.