Мессі може підписати контракт з "Манчестер Сіті" - ЗМІ

Нападник іспанської "Барселони" Ліонель Мессі може підписати контракт з англійським футбольним клубом "Манчестер Сіті" якщо піде з каталонської команди.

Про це повідомляє журналіст Fox Sports Крістіан Мартін в своєму Twitter.

"Імовірність переходу Мессі в" Манчестер Сіті "дійсно існує. Це підтверджують мої джерела в Каталонії і Англії. Умовами угоди будуть задоволені всі сторони", - написав Мартін.

Головним тренером "Манчестер Сіті" є Хосеп Гвардіола, який вже працював з Мессі в "Барселоні".

Аргентинець є вихованцем "Барселони" і виступає за основну команду з 2004 року. За цей час Мессі десять разів вигравав разом з командою чемпіонат Іспанії, шість разів здобував Кубок і вісім - Суперкубок країни, а також чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів і по три рази - в Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

Фото: fcbarcelona.com.