Мессі збирається залишити "Барселону" в 2021 році - ЗМІ

Нападник і капітан іспанської "Барселони" Ліонель Мессі має намір піти з футбольного клубу після закінчення контракту в червні 2021 року.

Як повідомляє Cadena SER, останні події в "Барселоні" змусили форварда припинити переговори про продовження угоди з каталонцями.

Відзначається, що гравець незадоволений інформаційними витоками з клубу, напруженою обстановкою в команді, а також спортивним проектом "синьо-гранатових", так як керівництво не змогло надати йому найкращих партнерів на футбольному полі.

Аргентинець є вихованцем "Барселони" і виступає за основну команду з 2004 року. За цей час Мессі десять разів виграв разом з командою чемпіонат Іспанії, шість разів здобував Кубок і вісім - Суперкубок країни, а також чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів і по три рази - в Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

Фото: fcbarcelona.com.