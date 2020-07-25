Сьогодні визначаться фіналісти плей-офф УПЛ за путівку в Лігу Європи УЄФА

У півфіналах стикових матчів зіграють команди, які за підсумками регулярної першості футбольної Прем'єр-ліги України (УПЛ) посіли 5-8 місця.

О 17.00 на полі столичного НСК "Олімпійський" зійдуться ковалівський "Колос" і "Дніпро-1", а о 19.30 на КСК "Ніка" футболісти "Олександрії" прийматимуть "Маріуполь", повідомляє Укрінформ.

Переможці протистоянь у фіналі 29 липня визначать третього представника України у Лізі Європи УЄФА, який стартуватиме з другого кваліфікаційного етапу.

Нагадаємо, четверта команда УПЛ чернігівська "Десна" розпочне виступ у Лізі Європи з третього кваліфікаційного етапу, а бронзовий призер луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру.

Додамо, що переможець національної першості донецький "Шахтар" виступить у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА, а срібний призер київське "Динамо" розпочне наступний єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів.

Фото: ua-football.com.