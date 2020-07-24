Чемпіонат Чехії з футболу достроково завершений через коронавірус

Чемпіонат Чехії з футболу був зупинений остаточно в зв'язку з новим випадком зараження гравця коронавірусом.

Причиною зупинки чемпіонату стала хвороба футболіста "Опави", яка змусила піти на карантин всю команду, яка боролася за збереження прописки у вищому дивізіоні.

Як повідомляє офіційний сайт чеської футбольної ліги, жоден клуб не вилетить з елітного дивізіону. У наступному сезоні ліга буде розширена до 18 команд.

Чемпіоном країни визнана "Славія". Країну в єврокубках також представлять "Вікторія", "Спарта", "Яблонець" і "Слован".

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Нагадаємо, чеську першість було відновлено 23 травня.

Фото: slovacky.denik.cz.