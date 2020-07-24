Новий сезон чемпіонату Голландії з футболу стартує 12 вересня

Наступний сезон чемпіонату Голландії з футболу пройде з 12 вересня по 16 травня.

Про це повідомляє сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Після завершення 34-го туру чемпіонату будуть проведені стикові матчі за право залишитися у вищому дивізіоні і плей-офф за путівку в Лігу Європи УЄФА.

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Протягом сезону можливі коригування по датам в силу виступів команд в єврокубках. В середині грудня буде оголошено програму чемпіонату після 22-го туру.

Фото: knvb.nl.