Ексгравець Шахтаря Беркеуан: Луческу і Динамо прийняли мудре рішення

Румунський футбольний захисник донецького "Шахтаря" середини 2000-х років Космін Беркеуан поділився думками з приводу призначення його співвітчизника Мірчі Луческу головним тренером київського "Динамо".

Гравець заявив, що це "мудре рішення", повідомляє румунське видання Digi Sport.

"Якщо це дійсно станеться (інтерв'ю записане ще до офіційного оголошення Луческу тренером киян. - Ред.), то Луческу і "Динамо" прийняли мудре рішення. Це одночасно і великий сюрприз, і невеликий. Так, ми у "Шахтарі" завжди боролися з "Динамо" за трофеї, але це було не таке протистояння, яке, скажімо, існує в Румунії між "Динамо" та "Стяуа", де багато всяких поганих речей. В Україні можна вести мову про битву професіоналів. "Динамо" має чудову академію з підготовки молодих талантів. У них багато цінних футболістів. Це буде ідеальним середовищем для Мірчі", - зазначив 41-річний Беркеуан.

Нагадаємо, "Динамо" та Луческу уклали дворічний контракт з опцією прологнаціі ще на рік.

Фото: digisport.ro.