Ексгравець Шахтаря Беркеуан: Луческу і Динамо прийняли мудре рішення
Гравець заявив, що це "мудре рішення", повідомляє румунське видання Digi Sport.
"Якщо це дійсно станеться (інтерв'ю записане ще до офіційного оголошення Луческу тренером киян. - Ред.), то Луческу і "Динамо" прийняли мудре рішення. Це одночасно і великий сюрприз, і невеликий. Так, ми у "Шахтарі" завжди боролися з "Динамо" за трофеї, але це було не таке протистояння, яке, скажімо, існує в Румунії між "Динамо" та "Стяуа", де багато всяких поганих речей. В Україні можна вести мову про битву професіоналів. "Динамо" має чудову академію з підготовки молодих талантів. У них багато цінних футболістів. Це буде ідеальним середовищем для Мірчі", - зазначив 41-річний Беркеуан.
Нагадаємо, "Динамо" та Луческу уклали дворічний контракт з опцією прологнаціі ще на рік.
Фото: digisport.ro.